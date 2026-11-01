به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مقامات آمریکا اعلام کردند که در پی تیراندازی پس از یک بازی فوتبال دانشگاهی در بیرمنگام، واقع در آلاباما، حداقل یک نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

درل فریمن، دستیار افسر اطلاعات عمومی اداره پلیس بیرمنگام در این خصوص به خبرنگاران گفت که صدای چندین شلیک در نزدیکی لژیون فیلد شنیده شد، مأموران به محل اعزام شدند و چندین قربانی تیراندازی را پیدا کردند.

این تیراندازی پس از بازی کلاسیک مجیک سیتی (یک بازی رقابتی سالانه بین دانشگاه A&M آلاباما و دانشگاه ایالتی آلاباما) ۲ دانشگاه بزرگ سیاه‌پوستان این ایالت رخ داد.

دستیار افسر اطلاعات عمومی اداره پلیس بیرمنگام در این ارتباط اضافه کرد: ماموران چندین سلاح گرم را از محل حادثه کشف و به اتاق اموال ما منتقل کردند.

وی در ادامه افزود که یک نفر بازداشت و برای بازجویی به مقر پلیس منتقل شده است.