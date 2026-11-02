به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صالح مطهری‌راد ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد؛ در پی دریافت شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با شگرد رمالی، دعانویسی و ادعای ارتباط با اجنه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر بررسی‌ها و تحقیقات به‌عمل‌آمده مشخص شد دو متهم با اتخاذ شیوه و شگرد رمالی، فالگیری و با ادعاهای واهی و غیرواقعی، ضمن جلب اعتماد افراد، اقدام به فریب و کلاهبرداری از تعدادی شهروند کرده‌اند.

سرهنگ مطهری‌راد در ادامه بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصی، افراد کلاهبردار را شناسایی و پس از چند روز مراقبت نامحسوس، طی عملیاتی هدفمند در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به کلاهبرداری به همین شیوه و شگرد به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال از شهروندان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده و تحویل به مرجع قضایی، با قرار صادره روانه زندان شدند