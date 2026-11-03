جواد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان اقدامات حفاظتی و نظارتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر و با همکاری نیروی انتظامی، مقدار ۱.۷مترمکعب چوب قاچاق معادل ۲۷ الوار از گونه‌های راش، توسکا و افرا کشف و توقیف شد.

وی افزود: این محموله در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با سرقت و قاچاق فرآورده‌های چوبی شناسایی و ضبط شد و اقدامات قانونی لازم در خصوص محموله مکشوفه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با تاکید بر تداوم نظارت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان یا حمل و نقل مشکوک چوب مراتب را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

وی در ادامه به پایش چوب فروشی‌ها و کارگاه‌های چوب‌بری ملایر برای مقابله با قاچاق چوب اشاره و اظهار کرد: گشت نظارتی با هدف پیشگیری و مقابله با سرقت و قاچاق چوب از چوب فروشی‌ها و کارگاه‌های چوب‌بری سطح شهرستان از سوی نیروهای یگان حفاظت و کارشناسان جنگل این اداره و با همکاری نیروی انتظامی اجرا شد.

زنگنه ادامه داد: در جریان این گشت مراکز عرضه و نگهداری چوب و کارگاه‌های چوب‌بری مورد پایش و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت کنترل منابع تامین چوب، بررسی مجوزهای قانونی و جلوگیری از خرید و فروش چوب‌های حاصل از قطع غیرمجاز تاکید شد.

وی افزود: این اقدام در راستای تشدید نظارت بر زنجیره عرضه و مصرف چوب، برخورد قانونی با تخلفات احتمالی و حفاظت از ذخایر جنگلی و منابع طبیعی شهرستان ملایر انجام شد.