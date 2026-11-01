علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای صیانت از عرصه‌های جنگلی استان اظهار کرد: نیروهای حفاظتی منابع طبیعی در دو عملیات جداگانه در شهرستان‌های نور و آمل، موفق به کشف و توقیف محموله‌های چوب جنگلی شدند که به‌صورت غیرمجاز برداشت یا جابه‌جا شده بودند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها، سرجنگلبان علی‌آباد و نیروهای حفاظتی این واحد در جریان گشت و کنترل عرصه‌های جنگلی منطقه کوره‌چی‌محله، حدود یک تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از گونه‌های توسکا و اوجا را شناسایی و ضبط کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه خودروی حامل این محموله نیز توقیف شد، گفت: پس از تنظیم صورت‌جلسه و انجام اقدامات قانونی اولیه، چوب‌آلات مکشوفه و خودروی توقیفی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شدند.

باقری همچنین به کشف محموله چوب راش قاچاق در شهرستان آمل اشاره کرد و ادامه داد: مأموران منابع طبیعی سرخرود در جریان بازرسی سرزده از یک کارگاه چوب‌بری، مقداری چوب‌آلات جنگلی از نوع راش را که فاقد مجوزهای قانونی لازم بود، شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به انتقال محموله کشف‌شده به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیان کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که چوب‌های مذکور از یکی از شهرستان‌های همجوار بارگیری و به آمل منتقل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، تکمیل بررسی‌ها و انجام مراحل قانونی، فرد متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان محصولات جنگلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان، حمل یا خرید و فروش غیرمجاز چوب، موضوع را به نیروهای منابع طبیعی اطلاع دهند تا از تخریب و تعرض به سرمایه‌های طبیعی استان جلوگیری شود.