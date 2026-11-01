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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۰

کشف و توقیف محموله‌های چوب جنگلی قاچاق در نور و آمل

کشف و توقیف محموله‌های چوب جنگلی قاچاق در نور و آمل

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از کشف و ضبط یک تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق در شهرستان نور و شناسایی و توقیف محموله چوب راش قاچاق در یک کارگاه چوب‌بری در آمل خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای صیانت از عرصه‌های جنگلی استان اظهار کرد: نیروهای حفاظتی منابع طبیعی در دو عملیات جداگانه در شهرستان‌های نور و آمل، موفق به کشف و توقیف محموله‌های چوب جنگلی شدند که به‌صورت غیرمجاز برداشت یا جابه‌جا شده بودند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها، سرجنگلبان علی‌آباد و نیروهای حفاظتی این واحد در جریان گشت و کنترل عرصه‌های جنگلی منطقه کوره‌چی‌محله، حدود یک تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق از گونه‌های توسکا و اوجا را شناسایی و ضبط کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه خودروی حامل این محموله نیز توقیف شد، گفت: پس از تنظیم صورت‌جلسه و انجام اقدامات قانونی اولیه، چوب‌آلات مکشوفه و خودروی توقیفی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شدند.

باقری همچنین به کشف محموله چوب راش قاچاق در شهرستان آمل اشاره کرد و ادامه داد: مأموران منابع طبیعی سرخرود در جریان بازرسی سرزده از یک کارگاه چوب‌بری، مقداری چوب‌آلات جنگلی از نوع راش را که فاقد مجوزهای قانونی لازم بود، شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به انتقال محموله کشف‌شده به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیان کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که چوب‌های مذکور از یکی از شهرستان‌های همجوار بارگیری و به آمل منتقل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، تکمیل بررسی‌ها و انجام مراحل قانونی، فرد متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان محصولات جنگلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان، حمل یا خرید و فروش غیرمجاز چوب، موضوع را به نیروهای منابع طبیعی اطلاع دهند تا از تخریب و تعرض به سرمایه‌های طبیعی استان جلوگیری شود.

کد مطلب 6995902

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