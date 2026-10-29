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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

شاکری: ۴ تن چوب قاچاق تاغ در بجنورد توقیف شد

شاکری: ۴ تن چوب قاچاق تاغ در بجنورد توقیف شد

بجنورد- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان شمالی از توقیف یک کامیون حامل ۴ تن چوب قاچاق تاغ در محور بجنورد-آشخانه خبر داد.

ببه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ عباس شاکری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بجنورد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی در جاده آسیایی بجنورد-آشخانه، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق تاغ را توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان داد این محموله به‌صورت غیرمجاز از استان‌های جنوبی بارگیری شده و به سمت استان‌های شمالی در حرکت بوده است، افزود: در این عملیات، ۴ هزار کیلوگرم چوب تاغ به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

شاکری تصریح کرد: برای متخلف پرونده تخلف ماده ۴۸ تشکیل شد تا برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شود.

کد مطلب 6993862

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