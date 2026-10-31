تراکتور حامل ۳ تن چوب قاچاق در کامیاران توقیف شد

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان در جریان گشت‌زنی نامحسوس در محور مواصلاتی سنندج به کامیاران، یک دستگاه تراکتور مشکوک به حمل مقطوعات جنگلی را شناسایی کردند.

وی افزود: این تراکتور در حاشیه جاده و محدوده نزدیک روستای بوانه، معروف به «چم بوانه»، مورد توجه نیروهای یگان حفاظت قرار گرفت و پس از هماهنگی‌های لازم، عملیات رصد و تعقیب آن آغاز شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران بیان کرد: پس از حدود یک ساعت تعقیب و مراقبت، این وسیله نقلیه با همکاری نیروهای انتظامی کلانتری ۱۱ کامیاران در روستای شیروانه توقیف شد.

مفاخری با اشاره به کشف سه هزار کیلوگرم چوب قاچاق از این تراکتور ادامه داد: پس از تنظیم صورت‌جلسه، محموله و وسیله نقلیه توقیفی بر اساس ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای انجام مراحل قانونی و ارجاع به تعزیرات حکومتی به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.

وی با اشاره به سابقه تکرار قطع و قاچاق درختان خودرو بید توسط متخلف موردنظر عنوان کرد: برخورد قانونی و بازدارنده با عوامل قطع غیرمجاز درختان و قاچاق محصولات جنگلی برای جلوگیری از تداوم تخریب منابع طبیعی ضروری است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران تأکید کرد: صیانت از درختان خودرو و سرمایه‌های طبیعی منطقه نیازمند همکاری مردم، دستگاه‌های انتظامی و مراجع قضایی است و برخورد قاطع قانونی با متخلفان می‌تواند در پیشگیری از تکرار این جرایم مؤثر باشد.