به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری دسته ۸۵ کیلوگرم مردان مسابقات قهرمانی جهانی به میزبانی نینگبو چین از عصر امروز (دوشنبه ۱۱ آبان) برگزار شد. مصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند دو نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم گروه A روی تخته رفتند. مصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند به ترتیب با قرار گرفتن در رده‌های سیزدهم و نهم مجموع از کسب مدال بازماندند.

عملکرد وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است:

میرمصطفی جوادی

جوادی در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۵۵ کیلوگرم را در یک ضرب بالای سر برد؛ در دومین حرکت وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد. در سومین حرکت وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را مهار نکرد. به این ترتیب جوادی در یک ضرب با مهار وزنه ۱۶۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.

دو ضرب

جوادی در اولین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی شد. وی در دومین حرکت وزنه ۲۰۳ کیلوگرم را نتوانست بالای سر ببرد. وی در سومین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را انتخاب کرد که از مهار آن بازماند. به این ترتیب جوادی با وزنه ۲۰۰ کیلوگرم در دوضرب دهم شد. مصطفی جوادی در مجموع با ۳۶۰ کیلوگرم سیزدهم شد.

عبدالله بیرانوند

بیرانوند در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۶۴ کیلوگرم را مهار کرد. او در دومین حرکت یک ضرب وزنه ۱۶۹ کیلوگرم را مهار نکرد. بیرانوند در سومین حرکت وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. به این ترتیب بیرانوند در یک ضرب با مهار وزنه ۱۷۰ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

دو ضرب

بیرانوند در اولین حرکت دوضرب وزنه ۱۹۳ کیلوگرم را مهار کرد، اما در دومین و سومین حرکت دوضرب از مهار وزنه‌های به ترتیب ۱۹۹ و ۲۰۰ کیلوگرم بازماند. به این ترتیب بیرانوند با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم در دوضرب هجدهم شد. بیرانوند در مجموع نیز بیرانوند با ۳۶۳ کیلوگرم نهم شد.