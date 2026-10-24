تیم پاراوزنه برداری میکس ایران هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه دوم ابان) و در روز پایانی پنجمین دوره بازی های پارااسیایی، کاروان ورزش ایران فقط در پاراوزنه برداری میکس ایران نماینده داشت که موفق به کسب مدال نشد.

تیم پاراوزنه‌برداری میکس کشورمان با ترکیب علی سیفی، محسن بختیار و نیکو روزبهانی با حریفانش رقابت کرد و با کسب امتیاز ۱۱۶.۵۴ در رده دهم ایستاد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند.

در این رقابت فقط علی سیفی بود که وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی را مهار کرد و دو ورزشکار دیگر کشورمان به زیر وزنه نرفتند و رکوردی هم برایشان ثبت نشد.