به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر نینگبو چین برگزار می‌شود، حمیدرضا زارعی، نماینده جوان کشورمان و رکورددار دوضرب جوانان جهان، در گروه B دسته ۹۵ کیلوگرم به روی تخته رفت. زارعی در حرکت نخست یک‌ضرب برای مهار وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی تلاش کرد، اما موفق نبود. او در دومین حرکت وزنه ۱۶۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و در سومین تلاش نیز نتوانست وزنه ۱۶۷ کیلوگرمی را مهار کند تا با رکورد ۱۶۱ کیلوگرم به کار خود در یک‌ضرب پایان دهد.



نماینده ایران در رقابت‌های دوضرب کار خود را با مهار موفق وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی آغاز کرد، اما در حرکت دوم و سوم، وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی را از دست داد تا با همان رکورد ۲۰۶ کیلوگرم به کار خود پایان دهد. به این ترتیب، زارعی با ثبت رکوردهای ۱۶۱ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۲۰۶ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۶۷ کیلوگرم، در جایگاه چهارم گروه B قرار گرفت.



در پایان این گروه، محمدقدیر توشتمیروف از ازبکستان با مجموع ۳۷۳ کیلوگرم و به دلیل برتری در دوضرب، بالاتر از وون جونگ‌بوم از کره جنوبی با همین مجموع ایستاد و صدرنشین شد. زارعی که عنوان قهرمانی جوانان آسیا در سال ۲۰۲۶ را در کارنامه دارد، پیش از این با مهار وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی، رکورد دوضرب جوانان جهان در دسته ۹۵ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرده بود.

جایگاه نهایی حمیدرضا زارعی در مسابقات جهانی پس از پایان رقابت‌های گروه A مشخص خواهد شد.