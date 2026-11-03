به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی چین در جریان است امروز با مسابقات دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان پیگیری شد که طی آن ملی پوش کشورمان نتوانست روی سکو قرار بگیرد.

ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم رقابت های قهرمانی جهان نینگبو با ثبت رکورد مجموع ۲۳۶ در رده دهم جای گرفت. او در یکضرب با ۱۰۳ کیلوگرم هجدهم و در دوضرب با ۱۳۳ کیلوگرم هشتم شد.

ریحانه کریمی در یکضرب ۸ کیلوگرم، در دوضرب ۷ کیلوگرم و در مجموع ۱۵ کیلوگرم رکوردهای دسته ۶۹ کیلوگرم ایران را که در اختیار خودش بود شکست. او در بازی های آسیایی ناگویا هم هر سه رکورد یکضرب، دوضرب و مجموع دسته ۷۷ کیلوگرم ایران را شکسته بود.