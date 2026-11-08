به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در نینگبو چین با نمایشی تاریخی از علیرضا یوسفی همراه شد؛ جایی که جوان ۲۳ ساله ایران سنگین‌ترین وزنه مسابقات را بالای سر برد و با شکستن رکورد جهان، یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات این دوره از رقابت‌ها را رقم زد.



در نبرد فوق‌سنگین‌ها، یوسفی که رقابت یک‌ضرب را با مهار موفق هر سه وزنه ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی و کسب مقام چهارم به پایان رسانده بود، در دوضرب چهره‌ای متفاوت از خود نشان داد. او کارش را با مهار مقتدرانه ۲۵۳ کیلوگرم آغاز کرد، اما در حرکت دوم نتوانست وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی را مهار کند.



با این حال، داستان یوسفی هنوز تمام نشده بود. کادر فنی ایران برای آخرین حرکت او وزنه حیرت‌انگیز ۲۶۳ کیلوگرمی را درخواست کرد؛ دو کیلوگرم سنگین‌تر از رکورد ۲۶۱ کیلوگرمی جهان که پیش از این نیز در اختیار خود یوسفی بود.

در سومین حرکت علیرضا یوسفی وزنه ۲۶۳ کیلوگرم را مهار کرد که این حرکت علاوه بر شکستن رکورد جهان، مدال طلای دوضرب و نقره مجموع جهان را برای یوسفی به ارمغان آورد. او با ۱۹۵ کیلوگرم یک‌ضرب و ۲۶۳ کیلوگرم دوضرب، مجموع ۴۵۸ کیلوگرم را ثبت کرد و بالاتر از وارازدات لالایان، قهرمان جهان و نایب‌قهرمان المپیک پاریس، ایستاد.



اما طلای مجموع به علی عمار ربیعاوی رسید؛ جوان ۲۲ ساله عراقی که چند هفته پس از شکست تلخ برابر علی داوودی در بازی‌های آسیایی ناگویا، این بار در نینگبو انتقام ورزشی خود را گرفت.



عمار در یک‌ضرب با مهار ۲۰۶ و ۲۱۱ کیلوگرم به مدال طلا رسید، اما تلاش او برای شکستن رکورد جهان با وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی ناکام ماند. او در دوضرب هر سه وزنه ۲۴۰، ۲۵۰ و ۲۵۵ کیلوگرمی را مهار کرد و با مجموع ۴۶۶ کیلوگرم بر سکوی نخست جهان ایستاد.



وارازدات لالایان، غول ارمنستان، برخلاف انتظار نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. او در یک‌ضرب با مهار ۲۱۰ کیلوگرم نقره گرفت، اما در دوضرب پس از موفقیت در وزنه ۲۴۷ کیلوگرمی، دو بار در مهار وزنه‌های ۲۵۲ و ۲۵۷ کیلوگرمی ناکام ماند. لالایان در نهایت با مجموع ۴۵۷ کیلوگرم، تنها یک کیلوگرم پایین‌تر از یوسفی، به مدال برنز مجموع بسنده کرد.

علی داوودی؛ برنز یک‌ضرب و حسرت دوضرب

دیگر نماینده ایران، علی داوودی، رقابت را امیدوارکننده آغاز کرد. او در یک‌ضرب وزنه‌های ۲۰۰ و ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کرد و پس از ناکامی در حرکت سوم با وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی، مدال برنز جهان را به دست آورد.



داوودی در دوضرب نیز کار خود را با مهار ۲۴۶ کیلوگرم آغاز کرد، اما در دو تلاش بعدی برای مهار وزنه سنگین ۲۶۱ کیلوگرمی موفق نبود. به این ترتیب، قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویا با مجموع ۴۵۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم جهان ایستاد و از دستیابی به مدال مجموع بازماند.



رقابت‌های فوق‌سنگین نینگبو در حالی به پایان رسید که ایران با طلای دوضرب و نقره مجموع علیرضا یوسفی و برنز یک‌ضرب علی داوودی، سه مدال ارزشمند به دست آورد.