به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان امروز یکشنبه ۱۷ آبان علی داودی و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم به روی تخته رفتند.

علی داوودی در حرکت نخست یک‌ضرب وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد. او در حرکت دوم نیز وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را بالای سر برد، اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کند و با ثبت رکورد ۲۰۶ کیلوگرم در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز این بخش را به دست آورد.

علیرضا یوسفی، دیگر نماینده ایران در این دسته، کار خود را با مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرمی آغاز کرد. او در حرکت دوم وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و در سومین تلاش نیز موفق شد وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی را مهار کند تا با ثبت این رکورد در رده چهارم حرکت یک‌ضرب قرار بگیرد.