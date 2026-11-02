به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان قزوین، با تشریح حجم فعالیت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی اظهار کرد: سامانه ۱۱۵ سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تماس دریافت می‌کند که از این میان، نزدیک به ۸۰ هزار تماس به اعزام نیرو و انجام مأموریت عملیاتی منتهی می‌شود.

وی با اشاره به حجم تماس‌های روزانه افزود: نیروهای بخش تریاژ تلفنی هر روز به‌طور متوسط ۷۰۰ تا ۹۰۰ تماس را پاسخ می‌دهند، اما در نهایت حدود ۲۲ درصد از این تماس‌ها به مأموریت عملیاتی تبدیل می‌شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین با بیان اینکه بیش از یک‌سوم مأموریت‌های این مجموعه برای بانوان انجام می‌شود، تصریح کرد: اختصاص ۳۵ درصد مأموریت‌ها به زنان، ضرورت ایجاد ظرفیت‌های ویژه برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به این گروه را نشان می‌دهد.

اکبری با تأکید بر گستردگی مأموریت‌های اورژانس بیان کرد: خدمات این مجموعه به گروه سنی یا جنسیت خاصی محدود نیست و نیروهای اورژانس از لحظه تولد تا دوران سالمندی، در حوادث و شرایط اضطراری مختلف از جمله مشکلات قلبی، تنفسی، مغزی، بیماری‌های داخلی و تروما در کنار مردم حضور دارند.

وی با اشاره به تجربه خود در ۲۶ سال فعالیت در مجموعه اورژانس گفت: در برخی مأموریت‌ها مشاهده کرده‌ام که حضور نیروهای مرد در محل، موجب معذب شدن بعضی از بانوان نیازمند خدمات درمانی می‌شود. اگرچه همکاران ما با هدف امدادرسانی و نجات جان افراد در محل حاضر می‌شوند، اما توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها، ضرورت حضور نیروهای زن در این حوزه را آشکار می‌کند.

پایگاه اورژانس بانوان؛ پاسخ به نیاز بیماران و مطالبه اشتغال زنان

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قزوین راه‌اندازی این پایگاه را پاسخی به دو نیاز هم‌زمان دانست و گفت: از یک سو، برخی بانوان در شرایط اضطراری ترجیح می‌دهند نیروی امدادی زن بر بالین آن‌ها حاضر شود و از سوی دیگر، زنانی که در رشته فوریت‌های پزشکی تحصیل کرده‌اند، برای ورود به بازار کار و فعالیت تخصصی به فرصت‌های شغلی نیاز دارند.

اکبری با اشاره به تغییر شرایط پذیرش دانشجو در این رشته افزود: تا پیش از سال ۱۳۹۹، تحصیل در رشته فوریت‌های پزشکی در اختیار آقایان بود، اما از آن سال امکان ورود بانوان نیز فراهم شد. بنابراین، همان‌طور که زمینه تحصیل زنان در این رشته ایجاد شده است، باید شرایط لازم برای اشتغال و حضور حرفه‌ای آنان در ساختار اورژانس نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: در برخی گروه‌های آموزشی، سهم بانوان از دانشجویان به ۵۰ درصد رسیده است؛ این در حالی است که سهم پیش‌بینی‌شده برای پذیرش زنان در ابتدا ۲۰ درصد بود. افزایش استقبال بانوان از این رشته، لزوم برنامه‌ریزی برای جذب و به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان زن را بیشتر می‌کند.

فعالیت در دو شیفت؛ توسعه پایگاه به شهرستان‌ها در دستور کار

اکبری درباره نحوه فعالیت نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان توضیح داد: در حال حاضر ۶ نفر از نیروهای مجموعه در این پایگاه فعالیت می‌کنند و ترکیب تیم اعزامی به مأموریت‌ها شامل دو نیروی زن و یک نیروی مرد است تا در کنار ارائه خدمات تخصصی، مسئولیت‌هایی مانند رانندگی آمبولانس و تأمین ملاحظات امنیتی نیز پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه الگوی فعالیت پایگاه‌های اورژانس بانوان در استان‌های مختلف یکسان نیست، افزود: در برخی استان‌ها این پایگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، اما در قزوین برای آغاز کار، شیفت‌های صبح و عصر در نظر گرفته شده است. در صورت موفقیت طرح و فراهم شدن شرایط لازم، امکان افزایش ساعات فعالیت و ارائه خدمات در تمام شبانه‌روز وجود خواهد داشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین از ظرفیت توسعه این الگو در دیگر شهرهای استان نیز خبر داد و گفت: در صورت تأمین زیرساخت‌ها و فراهم بودن امکانات مورد نیاز، شهرهایی مانند تاکستان، الوند و آبیک نیز می‌توانند میزبان پایگاه‌های اورژانس بانوان باشند.

اکبری درباره نوع مأموریت‌هایی که در مرحله نخست به این پایگاه واگذار می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر نیروهای این پایگاه برای حوادثی مانند تصادفات جاده‌ای، ضرب‌وجرح و مواردی که احتمال بروز خشونت در آن‌ها وجود دارد، اعزام نمی‌شوند و تمرکز فعالیت آن‌ها بر مأموریت‌های مرتبط با بانوان است.

پیشنهاد هزینه‌کرد هدفمند مالیات پزشکان در حوزه سلامت

فرمانی در ادامه با طرح پیشنهادی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های وصول‌شده از فعالیت پزشکان گفت: این موضوع در حوزه تخصصی من نیست و طبیعتاً به بررسی‌های کارشناسی و حقوقی بیشتری نیاز دارد، اما باید مشخص شود مالیات‌های دریافت‌شده از فعالیت پزشکان در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و آیا از نظر قانونی امکان اختصاص هدفمند این درآمدها به حوزه سلامت وجود دارد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: اگر این درآمدها به خزانه دولت واریز می‌شود و در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیشنهاد می‌کنم نمایندگان مجلس و استاندار با بررسی راهکارهای قانونی، زمینه‌ای فراهم کنند تا در صورت امکان، مالیات حاصل از فعالیت پزشکان و درآمدهای مرتبط با این حوزه برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات سلامت هزینه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین در پایان با تأکید بر اینکه سلامت مردم باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد، گفت: برای رفع مشکلات این حوزه نمی‌توان تنها به منابع شهرداری یا یک دستگاه اجرایی متکی بود، بلکه باید از ظرفیت استانداری و سایر نهادها استفاده کرد و در کنار آن، منابع مالی پایدار و سازوکارهای شفاف تأمین اعتبار را نیز در نظر گرفت تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت اجرا داشته باشند و نتیجه آن به بهبود خدمات و منافع مردم منجر شود.