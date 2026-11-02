به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور آق‌قلا به گنبدکاووس، پس از سه‌راهی یاس‌تپه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی متشکل از چهار نجاتگر پایگاه ایمر به محل حادثه اعزام شد و امدادگران با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به مصدومیت هفت نفر در این حادثه گفت: نجاتگران پس از انجام دو عملیات رهاسازی، مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند و یک مرد ۶۵ ساله نیز توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شد.

سلیمی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جاده، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند و در صورت نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.