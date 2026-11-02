خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-خودسوزی دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

منبع تکذیبیه:دانشگاه تهران

*سرعت تکذیب: سه ساعت

‌-ادعاهای مطرح شده درخصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و انتقال اورانیوم ۶۰ درصد به کشور ثالث

منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه

*سرعت تکذیب: ۱۲ساعت

‌-ماجرای تنبیه بدنی دانش آموز بلوچ در مدرسه امام رضا (ع)

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان

*سرعت تکذیب: دو روز

‌-تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری اصفهان

منبع تکذیبیه: میراث فرهنگی استان

*سرعت تکذیب: یک روز

‌-عدم برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵

منبع تکذیبیه: سخنگوی کمیسیون شوراها

*سرعت تکذیب: سه ساعت

‌-تلاش روسیه برای اقدامات خرابکارانه در لهستان

منبع تکذیبیه: دولت روسیه

*سرعت تکذیب: یک روز