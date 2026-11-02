خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-خودسوزی دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
منبع تکذیبیه:دانشگاه تهران
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-ادعاهای مطرح شده درخصوص مذاکرات هستهای ایران و آمریکا و انتقال اورانیوم ۶۰ درصد به کشور ثالث
منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه
*سرعت تکذیب: ۱۲ساعت
-ماجرای تنبیه بدنی دانش آموز بلوچ در مدرسه امام رضا (ع)
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان
*سرعت تکذیب: دو روز
-تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری اصفهان
منبع تکذیبیه: میراث فرهنگی استان
*سرعت تکذیب: یک روز
-عدم برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵
منبع تکذیبیه: سخنگوی کمیسیون شوراها
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-تلاش روسیه برای اقدامات خرابکارانه در لهستان
منبع تکذیبیه: دولت روسیه
*سرعت تکذیب: یک روز
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