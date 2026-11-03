به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش، با صدور حکمی از سوی محمد کرم‌اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد نجاری به عنوان دبیر علمی دومین همایش ملی «ایثار و شهادت در آیینه هنرهای نمایشی» منصوب شد.

نخستین دوره این همایش علمی در سال ۱۳۸۴ در حوزه هنرهای نمایشی برگزار شده بود و اکنون پس از گذشت ۲۱ سال، دومین دوره آن با رویکردی میان‌رشته‌ای و با تکیه بر میراث نظری نخستین همایش برگزار خواهد شد.

در حکم انتصاب محمد نجاری، با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند علمی و پژوهشی وی در حوزه ادبیات نمایشی، تئاتر مقاومت و مطالعات میان‌رشته‌ای، اهداف و وظایف دبیر علمی در هشت محور تبیین شده است: تدوین محورهای علمی همایش با رویکرد میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای، تشکیل کمیته علمی و دعوت از استادان و پژوهشگران برجسته کشوری، مدیریت فرآیند داوری مقالات و نظارت بر کیفیت علمی مجموعه مقالات، هماهنگی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و انجمن‌های علمی، نظارت بر انتشار و مستندسازی علمی مجموعه مقالات، برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های علمی، ایجاد پیوند میان یافته‌های نظری همایش با تولیدات نمایشی و سیاستگذاری فرهنگی، و ارائه گزارش علمی نهایی به دبیرخانه همایش.

محمد نجاری (متولد ۲۲ اسفند ۱۳۵۹ در همدان)، دانش آموخته سینما و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد است.

دومین همایش ملی «ایثار و شهادت در آیینه هنرهای نمایشی» با رویکردی میان‌رشته‌ای، و با هدف پیوند پژوهش‌های نظری با تولیدات نمایشی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.