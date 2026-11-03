به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هنری «روا» با همکاری گروه فرهنگی «نوای یاس»، اجرای نمایشی آئینی «کشتی بزرگ وسط کوچه ما بود» را به نویسندگی یاسین حجازی و کارگردانی امیرمحمد شاه‌حسینی، همزمان با ایام فاطمیه ۱۴۰۵ در سالن کُرباکس باغ کتاب تهران به صحنه می‌برد.

این اثر که با محوریت ایام فاطمیه تولید شده‌است، در قالبی با عنوان «نواروایت» به مخاطبان ارائه می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های روایت نمایشی و عناصر آوایی، تجربه‌ای متفاوت از اجرای یک اثر آئینی را رقم بزند.

در این پروژه، گروه فرهنگی «نوای یاس» با حضور در بخش‌های صوتی و آوایی اثر، در کنار گروه هنری «روا» قرار گرفته است تا ترکیبی از روایت و هم‌آوایی را در ساختار اجرایی این اثر شکل دهد.

این اثر از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ ۱۴۰۵، هر شب در ۲ سانس ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱ در سالن کُرباکس باغ کتاب تهران میزبان علاقه‌مندان است.