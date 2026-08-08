به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، با تصویب شورای سیاستگذاری و با حکم دبیر پنجمین سوگواره ملی نمایشهای آئینی و مذهبی «نیناله»، اعضای هیئت داوران این رویداد معرفی شدند.
محمد نجاری، مینا اکبریناصر، اسماعیل مجللی، شهرام خدایی، مهدی لزیری، بهعنوان هیئت داوران پنجمین سوگواره ملی نمایشهای آئینی و مذهبی «نیناله» آثار هنرمندان را قضاوت خواهند کرد.
محمد نجاری (متولد ۲۲ اسفند ۱۳۵۹. همدان) دانشآموخته سینما و دکتری زبان و ادبیات فارسی، نویسنده، کارگردان، مترجم، متخصص مطالعات بینرشتهای علوم انسانی و هنر است. دبیر دومین رویداد بینالمللی وعده صادق در آینه هنر، دبیر علمی جشنواره ملی فیلم ایثار، قائم مقام دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی، مدیر بخش بینالملل رویداد بینالمللی تئاتر صاحبدلان، رئیس انجمن نمایش آئینی بسیج هنرمندان و ... بخشی از فعالیتهای اجرایی وی است.
مینا اکبری ناصر دکتری پژوهش هنر و کارشناسی ارشد کارگردانی است. از سال ۱۳۷۴ فعالیت هنری را آغاز کرده و کارگردانی بیش از ۲۰ اثر و بازی در بیش از ۳۰ اثر نمایشی و فیلم را در کارنامه دارد.
اسماعیل مجللی (متولد آبان ۱۳۵۸)، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، بیش از سهدهه فعالیت در حوزه پژوهش و اجرای نمایش آئینی را در کارنامه دارد. وی تاکنون ۲ جلد کتاب نیز منتشر شده است.
مهدی لزیری پیشکسوت تئاتر استان آذربایجان شرقی، مدرس، کارگردان و نویسنده تئاتر است که بالغ بر ۶ دهه فعالیت در عرصه هنرهای نمایشی را در کارنامه دارد.
شهرام خدایی نویسنده و کارگردان تئاتر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، رئیس انجمن نمایش و مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی و معاون فرهنگی هنری شهرداری تبریز بخش دیگری از فعالیتهای وی است.
پنجمین سوگواره ملی نمایشهای آئینی و مذهبی «نیناله» با حضور ۸ گروه هنری در ۲ بخش تعزیه و نمایش خیابانی، به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانشرقی و انجمن نمایش آئینی سازمان بسیج هنرمندان در روزهای ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در تبریز برگزار میشود.
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