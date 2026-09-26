بسیج هنرمندان تهران میزبان بخش تجسمی دومین «وعده صادق در آینه هنر» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، جلسه همافزایی و هماندیشی دبیر دومین رویداد بینالمللی «وعده صادق در آینه هنر»، با رئیس بسیج هنرمندان تهران بزرگ، با حضور محمد نجاری دبیر دومین رویداد بینالمللی «وعده صادق در آینه هنر»، محمدحسین معروف رئیس بسیج هنرمندان تهران بزرگ، حسین امیری مدیر انجمنهای ادبی و هنری سازمان بسیج هنرمندان کشور، سارا دبیری مدیر انجمنهای ادبی و هنری بسیج هنرمندان تهران بزرگ و مریم میکاییلینیا مدیر انجمن هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان تهران بزرگ برگزار شد.
در این جلسه که با هدف بررسی راههای تقویت همکاریهای استانی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای هنرمندان متعهد پایتخت تشکیل شد، نخست محمدحسین معروف به ارائه گزارشی از فعالیتهای بسیج هنرمندان تهران بزرگ در برگزاری جشنوارهها و رویدادها پرداخت. سپس حسین امیری به روند برگزاری ۲ دوره رویداد «وعده صادق در آینه هنر» اشاره کرد.
در ادامه محمد نجاری با اشاره به اهمیت حضور مؤثر هنرهای تجسمی در متن جامعه، اولویتهای این بخش را تشریح کرد و گفت: حضور مؤثر این بخش در دانشگاهها و مدارس، پایگاههای بسیج و مساجد محلات و همچنین حضور همراه با نمایش و تولید در تجمعات شبانه در میادین، از اولویتهای اصلی ما در این واگذاری است. هدف آن است که هنر متعهد، از فضای بسته گالریها و سالنها خارج شده و به میان مردم، به ویژه نسل جوان، برود.
این پیشنهادها و اولویتها مورد موافقت بسیج هنرمندان تهران بزرگ قرار گرفت و مقرر شد؛ بخشهایی از زیرگروه هنرهای تجسمی دومین رویداد بینالمللی «وعده صادق در آینه هنر» به بسیج هنرمندان تهران بزرگ واگذار شود.
براساس توافق صورتگرفته، فراخوان مجزای این بخش نیز به زودی از سوی دبیرخانه رویداد منتشر خواهد شد و هنرمندان علاقمند میتوانند در زیرشاخههای تعیینشده هنرهای تجسمی، آثار خود را به دبیرخانه این بخش ارسال کنند.
واگذاری بخشهایی از هنرهای تجسمی به بسیج هنرمندان تهران بزرگ، نخستین گام عملی در راستای سیاست توانمندسازی استانها و دفاتر استانی سازمان بسیج هنرمندان در دومین دوره بینالمللی این رویداد محسوب میشود. این اقدام در چارچوب سیاست راهبردی رویداد برای توانمندسازی استانها، تمرکززدایی و افزایش ضریب نفوذ مردمی در عرصهی هنر انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
دومین رویداد بینالمللی «وعده صادق در آینه هنر» با موضوعات چهارگانه «تجلی حماسه عملیاتهای وعده صادق در آینه هنر»، «تبیین نقش، سبک زندگی، شیوه حکومت و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی»، «تبیین ابعاد جنگ تحمیلی دوم و جنگ رمضان» و «تجلیل از حماسه حضور و بعثت مردم ایران» از سوی سازمان بسیج هنرمندان به دبیری محمد نجاری برگزار میشود.
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