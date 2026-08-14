معرفی دبیر هنری جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری جشنواره و با حکم اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، محمدعلی(بهمن) صادق‌حسنی به عنوان دبیر هنری پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منصوب شد.

در بخشی از حکم مدیر کل هنرهای نمایشی خطاب به دبیر هنری جشنواره آمده است:

«تئاتر خیابانی، رسانه‌ای بی‌واسطه، پویا و برخاسته از بطن جامعه است که آیینه تمام‌نمای دغدغه‌ها، آرمان‌ها و هویت جمعی ماست. این هنر شریف در بستر فضای شهری، بهترین محمل برای پیوند میان زیست شهروندی و مفاهیم والای انسانی، ملی و دینی است.»

همچنین در ادامه حکم بر مواردی چون پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ارج نهادن به مقام شهدای والامقام، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی جشنواره برای تقویت ارتباط میان هنر و جامعه، توجه به ظرفیت‌های مردمی و نهادهای دولتی و غیردولتی و ایجاد هم‌افزایی میان آنها، استفاده از ظرفیت جامعه هنری و صاحب‌نظران برای ارتقای سطح کیفی جشنواره و تجلی فرهنگ غنی شهروندی تاکید شده است.

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، اداره‌کل هنرهای نمایشی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و انجمن هنرهای نمایشی ایران در برگزاری آن همکاری دارند.