به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح سه‌شنبه در دیدار با معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت غذایی و سلامت جامعه اظهار کرد: در صورت وجود مشکل در تولیدات غذایی و دارویی یا مواد اولیه آن‌ها، مسئولان مربوطه نباید در برابر فشارهای سیاسی و سفارش‌ها برای صدور تأییدیه کوتاه بیایند.

وی افزود: مسئولانی که با دقت و حساسیت از سلامت جامعه حفاظت می‌کنند، از حمایت افکار عمومی و نمایندگان مجلس برخوردار خواهند بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنایع غذایی در آذربایجان‌شرقی، خواستار افزایش اختیارات استان در زمینه انجام آزمایش‌ها و صدور مجوزهای مرتبط شد.

نوین تصریح کرد: آذربایجان‌شرقی به‌عنوان استانی با بیشترین تعداد واحدهای صنایع غذایی در کشور، باید از تمامی ظرفیت‌های تفویض اختیار برای انجام آزمایش‌ها و صدور مجوزها برخوردار باشد و بروکراسی اداری در این بخش به حداقل برسد.

وی با اعلام آمادگی برای پیگیری مشکلات این حوزه از وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها، رفع موانع اداری، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و حمایت از تولید است.

افزایش هزینه مواد اولیه و قیمت دارو

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت دارو در سال جاری، گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی از یک سو و محاصره دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی از سوی دیگر، هزینه تمام‌شده مواد اولیه وارداتی دارو را افزایش داده است.

نوین اصلاح رویه‌های نادرست نسخه‌نویسی را در شرایط کمبود دارو ضروری دانست و افزود: در برخی موارد، داروهایی بیش از نیاز بیمار تجویز می‌شود که تمام آن‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و در نهایت پس از پایان تاریخ مصرف، دور ریخته می‌شوند.

وی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از امحای غیراصولی داروهای مصرف‌نشده، بر ضرورت جلوگیری از تجویز داروهای مازاد بر نیاز بیماران تأکید کرد.

۲۰ درصد بازار دارویی کشور در منازل نگهداری می‌شود

فرهاد کیافر نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت مصرف و نگهداری دارو در کشور اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد حجم بازار دارویی کشور در منازل قرار دارد و خوددرمانی یکی از پدیده‌های منفی در این حوزه است.

وی با اشاره به تفاوت رویه توزیع دارو در ایران و ترکیه عنوان کرد: در ترکیه بدون نسخه پزشک هیچ دارویی توزیع نمی‌شود، اما در ایران هنوز فرهنگ دریافت دارو با نسخه پزشک به‌درستی نهادینه نشده است.

کیافر همچنین سامانه‌هایی مانند «تی‌تک» و «دارویاب» را در شناسایی و یافتن داروهای خاص و نایاب، به‌ویژه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر، مؤثر دانست.

وی تأکید کرد: چنانچه مشکلات به‌روزرسانی این سامانه‌ها برطرف و امکان اعلام آنلاین موجودی داروخانه‌ها فراهم شود، دسترسی شهروندان به داروهای خاص تسهیل خواهد شد و بخشی از مشکلات تأمین این داروها کاهش می‌یابد.