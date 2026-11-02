به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد تجهیز منابع و درآمد استان به خبرنگاران گفت: در این جلسه عملکرد هفت‌ماهه درآمدهای استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: درآمد مصوب استان در سال جاری حدود ۶۳ همت ۶۳ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۹۷ درصد آن به درآمدهای مالیاتی و کمتر از ۳ درصد به سایر درآمدهای دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد.

فرجی با اشاره به روند مطلوب تحقق درآمدهای مالیاتی استان تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی استان، به‌رغم رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴، در هفت‌ماهه نخست سال از روند مطلوبی برخوردار بوده و نزدیک به ۹۹ درصد مصوب وصول شده است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین گفت: مقایسه عملکرد هفت‌ماهه استان با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد ۱۱۰ درصدی وصول درآمدهای استان است و پیش‌بینی می‌شود تداوم این روند به تحقق مازاد درآمد استانی در پایان سال ۱۴۰۵ منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بهره‌مندی استان از اعتبارات و اثرات عملکرد مطلوب درآمدی اظهار کرد: انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه کشور با رویکردی مثبت، آذربایجان شرقی را از اثرات این عملکرد قابل تحسین بهره‌مند کند و در چارچوب اعتبارات تخصیصی و مازاد درآمد استانی، زمینه بهره‌مندی استان از منابع مالی لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد فراهم شود.

فرجی با اشاره به آیین‌نامه بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم و نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها، گفت: انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه کشور با استناد به همین حکم قانونی، سازوکار بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان را که در بند پ ماده ۱۷قانون برنامه هفتم تصریح شده است، برای آذربایجان شرقی نیز به‌طور کامل اجرایی کند؛ سازوکاری که به ‌صراحت، مسیر قانونی بهره‌مندی استان از مازاد درآمد وصولی برای تکمیل طرح‌های عمرانی را فراهم کرده است.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این بند نیز با هدف طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها و با محوریت مدیریت مبتنی بر نتیجه و سازوکارهای انگیزه‌سازگار تصویب شده و انتظار می‌رود اثرات آن در عمل و از جمله در تخصیص اعتبارات استانی، قابل مشاهده باشد.

فرجی خاطرنشان کرد: اجرای این آیین‌نامه می‌تواند با هدایت منابع حاصل از عملکرد درآمدی استان به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، به تسریع در تکمیل، بهره‌برداری و بازگشت سرمایه طرح‌های عمرانی و خدماتی آذربایجان شرقی کمک کند.

وی در پایان گفت: در این جلسه همچنین گزارشی از ظرفیت‌های مالیاتی استان ارائه شد و شواهد از وجود شکاف مثبت در ساختار مالیاتی آذربایجان شرقی و ۱۳ استان دیگر حکایت دارد.