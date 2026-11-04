به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری صومعه صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های استان در زمینه تولید گیاهان دارویی اظهار کرد: توسعه کشت این محصولات علاوه بر متنوع‌سازی الگوی کشت، زمینه بهره‌برداری اقتصادی از اراضی مستعد، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تنوع محصولات دارویی تولیدشده در استان افزود: زعفران، گل محمدی و سماق از مهم‌ترین گونه‌های کشت‌شده در آذربایجان‌شرقی هستند که سهم قابل توجهی در تولید این بخش دارند.

نادری صومعه با بیان اینکه زعفران در سطح ۴۸۵ هکتار از اراضی استان کشت شده است، گفت: میزان تولید این محصول بیش از ۳.۲ تن است.

وی سطح زیر کشت گل محمدی را یک‌هزار و ۳۵۲ هکتار اعلام کرد و افزود: از این سطح بیش از چهار هزار و ۶۰۰ تن گل محمدی برداشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین به کشت سماق در ۴۹۰ هکتار از اراضی استان اشاره کرد و گفت: تولید این محصول به بیش از ۳۸۰ تن رسیده است.

وی درباره سایر گونه‌های گیاهان دارویی نیز توضیح داد: انواع گیاهان دارویی یک‌ساله و چندساله در مجموع در سطح ۶ هزار و ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده‌اند که میزان تولید آن‌ها از هشت هزار و ۳۲۰ تن فراتر رفته است.

نادری صومعه با تأکید بر ضرورت توسعه هدفمند این محصولات خاطرنشان کرد: انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، استفاده از روش‌های نوین کاشت و بهره‌برداری و افزایش دانش فنی کشاورزان از عوامل مؤثر در ارتقای تولید گیاهان دارویی است.

وی توسعه زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی را نیز از الزامات رونق این بخش دانست و تصریح کرد: با توجه به تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی آذربایجان‌شرقی، توسعه کشت گیاهان دارویی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات، گسترش بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت اقتصاد مناطق روستایی کمک کند.