به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه امروز سه شنبه در نشست «شورای روابط میان اقوام» در مسکو اعلام کرد که وحدت اقوام روسیه، شرطی بنیادین برای حاکمیت این کشور است.

رئیس‌جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: نیروهای خارجی، همان‌ طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، تلاش می‌ کنند تا میان جامعه روسیه تفرقه بیندازند. مخالفان سیاسی روسیه مدت‌ هاست که در پی تضعیف توان راهبردی این کشور و تجزیه آن بوده‌اند.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: در جریان عملیات‌ های نظامی، مردم اختلافات خود را کنار می‌گذارند، متحد می‌شوند و در راستای هدفی مشترک گام برمی‌دارند.