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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

سفر رئیس شورای فدراسیون روسیه به پکن

سفر رئیس شورای فدراسیون روسیه به پکن

دفتر مطبوعاتی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد رئیس مجلس علیای پارلمان این کشور در رأس هیئتی رسمی به چین سفر و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دفتر مطبوعاتی شورای فدراسیون روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: والنتینا ماتوینکو، رئیس این نهاد در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس علیای پارلمان روسیه، در سفری رسمی به چین خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، ماتوینکو در جریان این سفر با «ژائو لِجی»، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین و «وانگ هونینگ»، رئیس کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین در پکن دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر در چارچوب تعاملات پارلمانی مسکو و پکن انجام می‌شود. دو طرف در سال‌های اخیر بر گسترش همکاری میان نهادهای قانون‌گذاری خود و تقویت هماهنگی در زمینه‌های مختلف تأکید کرده‌اند.

در ۲۷ تا ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۶ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵)، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، به دعوت ماتوینکو و ویاچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه به مسکو سفر کرد. او در این سفر با ماتوینکو و والودین دیدار کرد و در یازدهمین نشست کمیته همکاری پارلمانی چین و روسیه حضور یافت. طرفین در این دیدارها بر تقویت روابط میان مجالس دو کشور و گسترش همکاری در حوزه‌هایی از جمله امنیت ملی، محیط زیست و هوش مصنوعی تأکید کردند.

کد مطلب 6996144

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