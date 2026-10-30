به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه به‌ منظور دستیابی به راه‌ حلی مسالمت‌ آمیز در خصوص اوکراین، آماده برقراری تماس با سران تمامی کشورها است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه با اشاره به گفتگوهای تلفنی‌ اخیر پوتین با الکساندر استوب رئیس‌ جمهور فنلاند و یوناس گار استوره نخست‌ وزیر نروژ ادامه داد: رئیس‌جمهور پوتین در راستای این هدف یعنی حرکت به سوی حل‌وفصل مسالمت‌ آمیز مسئله اوکراین برای برقراری تماس با همه آمادگی دارد. او همواره در این زمینه آماده بوده، اکنون نیز آماده است و در آینده نیز به استقبال چنین تماس‌هایی خواهد رفت.

دیمیتری پسکوف اضافه کرد: اگر در نهایت عقلانیت در اروپا حاکم شود، شمار کسانی که به مسکو روی می‌آورند، افزایش خواهد یافت. اگر چنین نشود، پس افزایش دیدارها هم در کار نخواهد بود. البته، مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات سه جانبه درباره اوکراین مورد بحث قرار نگرفته است.

وی افزود: اوکراین در تلاش است تا در منافع روسیه در آفریقا مداخله کند و روسیه نیز تمام اقدامات لازم را برای مقابله با این امر به کار می‌گیرد. تلاش‌های اوکراین برای مداخله در منافع روسیه در آفریقا، مخرب است و به کل این قاره آسیب می‌رساند.