مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در نجات جان بیماران نیازمند اجرا می‌شود.

وی افزود: محل استقرار تیم سیار، ساختمان انتقال خون واقع در مجاورت بیمارستان شهید چمران کنگاور تعیین شده است و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیک‌اندیش کنگاور برای مشارکت در این برنامه انسان‌دوستانه گفت: اهدای خون اقدامی ارزشمند است که می‌تواند در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده ادامه داد: حضور و همراهی شهروندان در برنامه‌های اهدای خون، فرصتی برای مشارکت در نجات جان بیماران و حمایت از افرادی است که برای ادامه درمان به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند امید تازه‌ای برای زندگی یک بیمار نیازمند ایجاد کند.