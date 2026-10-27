مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و فراهم‌کردن امکان مشارکت شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر خواهد شد و آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان اجرای این برنامه گفت: شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل استقرار این تیم مراجعه کنند.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش شهرستان صحنه برای مشارکت در این طرح، خاطرنشان کرد: همراهی داوطلبان در اهدای خون، گامی مؤثر در تأمین نیاز بیماران و پشتیبانی از روند درمان آنان است.

وی تأکید کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که می‌تواند به نجات جان بیماران نیازمند کمک کند و حضور مردم در این برنامه، سهمی ارزشمند در تأمین خون سالم خواهد داشت.