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۵ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۰

میرزاده: تیم سیار انتقال خون در صحنه مستقر می‌شود

میرزاده: تیم سیار انتقال خون در صحنه مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در بیمارستان دکتر معاون صحنه در روز سه‌شنبه پنجم آبان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و فراهم‌کردن امکان مشارکت شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر خواهد شد و آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان اجرای این برنامه گفت: شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل استقرار این تیم مراجعه کنند.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش شهرستان صحنه برای مشارکت در این طرح، خاطرنشان کرد: همراهی داوطلبان در اهدای خون، گامی مؤثر در تأمین نیاز بیماران و پشتیبانی از روند درمان آنان است.

وی تأکید کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که می‌تواند به نجات جان بیماران نیازمند کمک کند و حضور مردم در این برنامه، سهمی ارزشمند در تأمین خون سالم خواهد داشت.

کد مطلب 6990948

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