مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف فراهم کردن دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات اهدای خون اجرا می‌شود.

وی افزود: استقرار تیم سیار در شهرستان‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا شهروندان بدون نیاز به مراجعه به مراکز ثابت انتقال خون، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین خون سالم برای مراکز درمانی تصریح کرد: خون اهدایی نقش مهمی در درمان بیماران نیازمند دارد و مشارکت مردم می‌تواند به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز کمک کند.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش کنگاور برای حضور در این برنامه گفت: اهدای خون اقدامی داوطلبانه و ارزشمند است که با مشارکت شهروندان، امکان حمایت از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را فراهم می‌کند.

وی در پایان بر اهمیت همراهی مردم در برنامه‌های اهدای خون تأکید کرد و از شهروندان کنگاور خواست با مشارکت در این طرح، در تأمین خون سالم برای بیماران سهیم باشند.