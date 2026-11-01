مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و ترویج فرهنگ اهدای خون برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: تیم سیار خون‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب مستقر خواهد شد و پذیرای داوطلبان اهدای خون است.

وی با دعوت از شهروندان نیک‌اندیش برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه بیان کرد: اهدای خون فرصتی برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم می‌تواند در تأمین ذخایر خون سالم و نجات جان بیماران نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در برنامه‌های اهدای خون خاطرنشان کرد: شهروندان با حضور در محل استقرار تیم سیار می‌توانند بخشی از نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی را تأمین کنند.