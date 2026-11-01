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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۰

تیم سیار خون‌گیری یکشنبه در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

تیم سیار خون‌گیری یکشنبه در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خون‌گیری در اسلام‌آبادغرب در روز یکشنبه ۱۰ آبان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز یکشنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و ترویج فرهنگ اهدای خون برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: تیم سیار خون‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب مستقر خواهد شد و پذیرای داوطلبان اهدای خون است.

وی با دعوت از شهروندان نیک‌اندیش برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه بیان کرد: اهدای خون فرصتی برای کمک به بیماران نیازمند است و مشارکت مردم می‌تواند در تأمین ذخایر خون سالم و نجات جان بیماران نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در برنامه‌های اهدای خون خاطرنشان کرد: شهروندان با حضور در محل استقرار تیم سیار می‌توانند بخشی از نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی را تأمین کنند.

کد مطلب 6995701

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