به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی عصر سه شنبه در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دنا با اشاره به آغاز اجرای این طرح از دوم آبان‌ماه اظهار کرد: با برگزاری جلسات هماهنگی و همکاری اعضای شورای اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و شهرستان، اقدامات لازم برای اجرای سرشماری انجام شده و تأمین خودرو و تجهیزات مورد نیاز نیز به‌خوبی پیش رفته است.

وی افزود: تاکنون سرشماری ۱۶ درصد خانوارهای شهرستان دنا به پایان رسیده و روند اجرای طرح در شهرها و روستاهای مختلف با هماهنگی مناسبی در حال انجام است.

فرماندار دنا با اشاره به وضعیت اجرای سرشماری در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: در برخی مناطق از جمله زرد سفلا، سرآسیابی و روستای کته، عملیات سرشماری به پایان رسیده یا در حال اجراست و تاکنون گزارشی مبنی بر توقف فعالیت‌ها از سوی ستاد شهرستان دریافت نشده است.

رسولی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات و ابهامات موجود در میان مردم گفت: یکی از چالش‌های اجرای طرح، همکاری نکردن برخی دهیاران و اهالی روستاهاست؛ این در حالی است که اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره ماهیت ثبتی‌مبنای سرشماری و هدف آن در راستای تکمیل و اصلاح پایگاه‌های اطلاعاتی کشور انجام شده است.

وی افزود: برخی شهروندان از مراجعه مأموران سرشماری به روستاهای مجاور و مراجعه نکردن به محل سکونت خود گلایه دارند. همچنین افرادی که محل سکونت اصلی آن‌ها در روستا قرار دارد، اما به دلیل اشتغال در استان‌های همجوار مانند عسلویه در زمان مراجعه مأموران حضور ندارند، درباره نحوه ثبت اطلاعات خود با ابهام مواجه شده‌اند.

فرماندار دنا با تأکید بر ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کاهش مراجعات غیرضروری بیان کرد: بهتر بود سازمان آمار سامانه‌ای در اختیار مأموران قرار می‌داد تا با وارد کردن کد ملی افراد، امکان بررسی وضعیت ثبت اطلاعات آن‌ها فراهم شود و مشخص شود اطلاعات چه کسانی در پایگاه آماری موجود است.

رسولی بیان کرد: راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند از مراجعات تکراری جلوگیری کرده و نگرانی و ابهامات مردم را درباره وضعیت ثبت اطلاعات خانوارها کاهش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه بررسی اطلاعات در برخی روستاها گفت: در تعدادی از روستاها، خانوارها به‌صورت نمونه‌ای و تصادفی مورد بررسی قرار می‌گیرند و لازم است این موضوع به‌درستی برای مردم تشریح شود تا زمینه سوءبرداشت و نگرانی ایجاد نشود.

فرماندار دنا یکی دیگر از دغدغه‌های موجود را همزمانی اجرای سرشماری با کاهش سهمیه آرد روستاییان عنوان کرد و افزود: این همزمانی ممکن است این تصور را در میان برخی مردم ایجاد کند که اطلاعات سرشماری بر میزان سهمیه آرد آن‌ها تأثیر مستقیم دارد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش نگرانی‌ها و کاهش همکاری برخی خانوارها منجر شود.

رسولی در پایان تأکید کرد: برای موفقیت سرشماری باید اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف‌سازی درباره اهداف طرح و رفع ابهامات احتمالی در دستور کار قرار گیرد تا اطلاعات جمعیتی شهرستان با دقت و صحت بیشتری ثبت و تکمیل شود.