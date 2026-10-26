به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی صبح دوشنبه با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این دوره اطلاعات آماری با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، خود اظهاری اینترنتی و مراجعه میدانی به خانوارهای منتخب جمع‌آوری و تکمیل می‌شود.

وی افزود: در روش جدید بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از داده‌های موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد و در مواردی که اطلاعات ناقص باشد، از طریق خود اظهاری اینترنتی و مراجعه به خانوارهای نمونه داده‌های مورد نیاز تکمیل می‌شود.

فرماندار رودان با بیان اینکه در این شهرستان ۳۷۰۰ خانوار برای مراجعه میدانی انتخاب شده‌اند، تصریح کرد: این شیوه با هدف افزایش دقت آمارهای رسمی، استفاده بهینه از اطلاعات موجود و کاهش مراجعات حضوری به خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی ادامه داد: اجرای سرشماری در شهرستان رودان با حضور ۱۰ مأمور آمارگیر و همراهی یک کارشناس مسئول، معاون فنی و آموزشی شهرستان و نیروهای حوزه پشتیبانی، تبلیغات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود و فرماندار نیز مسئولیت مدیریت اجرای طرح در شهرستان را بر عهده دارد.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح در هرمزگان، گفت: عملیات سرشماری از دوم آبان آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت و مأموران نیز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ برای مراجعه به خانوارهای منتخب و تکمیل اطلاعات آماری فعالیت می‌کنند.

فرماندار رودان با اشاره به تفاوت سرشماری امسال با شیوه‌های پیشین، بیان کرد: در سرشماری‌های سنتی مأموران به تمام خانوارها مراجعه می‌کردند، اما در روش جدید مراجعه حضوری به صورت نمونه‌ای انجام می‌شود و اطلاعات مورد نیاز از خانوارهای انتخاب شده دریافت خواهد شد.

محسنی، خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال، سواد، مهاجرت و ویژگی‌های مسکن از جمله داده‌هایی است که در جریان مراجعه میدانی بررسی و در صورت نیاز تکمیل می‌شود.

وی در پایان بر اهمیت همکاری خانوارهای منتخب با مأموران سرشماری تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح این طرح و تکمیل اطلاعات مورد نیاز زمینه ارتقای کیفیت آمارهای رسمی و فراهم شدن اطلاعات دقیق‌تر برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.