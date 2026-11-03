به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد موسوی سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در پوشش فروش ارز در شبکه‌های اجتماعی، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با فریب شاکی، مبلغ ۵۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال از وی دریافت کردند و پس از آن ارتباط خود را قطع کردند.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، حساب‌های بانکی مرتبط با وجوه کلاهبرداری‌شده را مسدود کردند و با ردیابی‌های فنی، هویت متهم اصلی و سایر عوامل دخیل در پرونده را شناسایی کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و با هماهنگی مقام قضایی، کل مبلغ کلاهبرداری‌شده از حساب متهم برداشت و به حساب شاکی بازگردانده شد.

ضرورت گزارش سریع جرایم سایبری

وی با تأکید بر ضرورت گزارش سریع جرایم سایبری گفت: شهروندان در صورت مواجهه با کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن و ترجیحاً حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه از طریق شماره فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا با مسدودسازی حساب‌های مقصد، احتمال شناسایی وجوه و بازگشت آن به حساب شاکی افزایش یابد.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر همچنین از شهروندان خواست از اعتماد به صفحات و افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و واریز وجه به حساب‌های معرفی‌شده بدون اطمینان از اعتبار و هویت آنها خودداری کنند.