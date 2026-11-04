به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امید حاجتی، گزارشی جامع از وضعیت عملکرد دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در حوزه مولدسازی دارایی‌ها ارائه کرد و به تشریح ظرفیت‌ها، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در پیشبرد این فرایند پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه بهینه و هدفمند به املاک و دارایی‌های دانشگاه‌ها، گفت: منظور از املاک مازاد، صرفاً املاکی نیست که دانشگاه به آنها نیاز ندارد؛ بلکه دارایی‌هایی است که می‌توان با بهره‌برداری بهینه از آنها، منابع لازم را برای رفع اولویت‌ها و نیازهای مناطق مختلف تأمین کرد.

حاجتی با اشاره به ضرورت تسریع در مراحل اجرایی مولدسازی افزود: پس از شناسایی ملک، اخذ مصوبات و انجام فرایند قیمت‌گذاری، باید اقدامات لازم برای عرضه سریع دارایی در مزایده انجام شود تا از ایجاد تأخیر در فرایند مولدسازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود جلوگیری شود.

رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به روش‌های مختلف پیش‌بینی‌شده برای مولدسازی دارایی‌ها، اظهار داشت: علاوه بر مزایده، روش‌هایی همچون معاوضه، مشارکت عمومی و خصوصی و تهاتر نیز در نظر گرفته شده است که می‌توان با توجه به شرایط هر ملک و نیازهای دانشگاه، از این ظرفیت‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز و پیشبرد اولویت‌های وزارت بهداشت استفاده کرد.

حاجتی بر ضرورت بررسی شرایط هر دارایی، انتخاب روش مناسب مولدسازی و تسریع در اجرای فرایندها تأکید کرد و بهره‌گیری به‌ موقع از ظرفیت املاک و دارایی‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را گامی مؤثر در تأمین منابع مالی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای نظام سلامت دانست.