به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش سراسری نماز آموزشگاه رزم مقدماتی شهید ثابت‌خواه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار، ائمه جمعه شهرستان‌های گیلانغرب و دالاهو، جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و فعالان حوزه نماز برگزار شد.

این همایش با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز و تبیین آثار و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی برگزار شد و حاضران در آن بر اهمیت توجه به جایگاه نماز در جامعه تأکید کردند.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در این مراسم با اشاره به جایگاه نماز در آموزه‌های اسلامی، اقامه آن را از مهم‌ترین وظایف جامعه صالحان دانست و اظهار کرد: نماز صرفاً یک تکلیف فردی نیست، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند انسان را از فحشا، منکر و نافرمانی خداوند بازدارد.

وی با بیان اینکه اقامه نماز با صرف خواندن آن تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: نماز باید به نیرویی بازدارنده در درون انسان تبدیل شود تا فرد در برابر گناه، نافرمانی و فساد توان ایستادگی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه سنجش آثار نماز در زندگی افراد را وابسته به رفتار و عملکرد آنان دانست و افزود: میزان پایبندی به ارزش‌های الهی و دوری از گناه می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر نماز در زندگی انسان باشد.

در پایان این همایش، با هدف پاسداشت مقام ایثار و شهادت و قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه اقامه نماز، از خانواده شهید امنیت آرمین عباسی تجلیل شد.

همچنین ائمه جمعه شهرستان‌های گیلانغرب و دالاهو، فعالان حوزه نماز در سطح شهرستان، امامان جماعت و فعالان اقامه نماز جماعت و جمعی از فعالان نماز در آموزشگاه رزم مقدماتی شهید ثابت‌خواه نیروی زمینی سپاه مورد تقدیر قرار گرفتند.