حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) برخی برنامه‌های پیش‌بینی شده دهه تکریم مساجد و ترویج نماز را تشریح و اظهار کرد: از ۲۱ تا ۳۱ مردادماه با عنوان دهه فرهنگی نماز نامگذاری شده که ستاد اقامه نماز کشور برنامه‌های ویژه و تخصصی برای این دهه پیش‌بینی کرده و چند برنامه شاخص نیز در استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری اجرای «مسابقه ۱۰ سوال ۱۰ هدیه» با همکاری صدا و سیمای استان و با موضوع نماز را یکی از برنامه‌های این دهه دانست و گفت: برگزاری سوگواره نماز عاشورایی تا پایان دهه، حضور و سخنرانی اساتید مرکز تخصصی نماز در استان ویژه اقشار مختلف، تجلیل از خادمان نماز اعم از ائمه جماعات فعال، خادمان مساجد، مؤذنان، خبرنگاران فعال حوزه نماز و …، در دستور کار قرار گرفته است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیان کرد: برای پاسداشت این عزیزان فراخوان مسابقه کتابخوانی «قصه عاشقان» در این دهه در دستور کار قرار گرفته که این کتاب به موضوع نماز شهدا اختصاص دارد.

نامگذاری روزهای دهه فرهنگی معارف نماز و مسجد

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به مناسبت دهه ترویج نماز و تکریم مساجد، همایش استانی روز تکریم مساجد در روز ۳۰ مردادماه در استان برگزار خواهد شد.

کریمی به نامگذاری روزهای دهه فرهنگی معارف نماز و مسجد اشاره و تصریح کرد: ۲۱ مرداد با عنوان مسجد و اقامه نماز و فناوری نوین و راهبردی، ۲۲ مرداد مادران، معماران فرهنگ و معارف نماز، ۲۳ مرداد، نهضت حسینی و اقامه نماز، ۲۴ مرداد، اقامه نماز جمعه و اتحاد و همدلی، ۲۵ مرداد، اقامه نماز و ترویج فضائل اخلاقی، ۲۶ مرداد، نماز و انتظار مصلح جهانی، ۲۷ مرداد، تجلیل از خادمان نماز و آبادگران مساجد، ۲۸ مرداد، نماز و نقش امام جماعت در تعامل با نسل نو، ۲۹ مرداد، اقامه نماز و امنیت ملی و ۳۰ مرداد با عنوان نماز و آزادی مسجدالاقصی نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اهمیت نماز در آموزه‌های قرآنی و روایی، اظهار کرد: گویاترین تعبیر در بیان جایگاه نماز را شاید در فراز قرآنی «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» (عنکبوت/۴۵) داریم که قرآن فرمود یقیناً نماز انسان را از کارهای زشت و کارهای ناپسند باز می‌دارد.

این کارشناس مسائل دینی با ذکر اینکه نماز مقبول درگاه الهی انسان را از هر گناهی باز می‌دارد، ادامه داد: اقامه نماز اول وقت، به جماعت و در مسجد زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تضمین می‌کند و نمازها را تا جایی که امکان دارد باید با رعایت این سه مؤلفه برپا بداریم.

کریمی با اشاره به اینکه نماز نخ تسبیح کارهای نیک انسان است، افزود: نماز یکی از فرایض الهی است که به فرموده امام علی (ع)، اگر نماز باعث بازدارندگی در انجام گناه‌ها شود، انسان را از سیئات نجات خواهد داد تا بتوانیم حسنات را ره‌توشه سفر قیامت کنیم. در آیه ۱۱۴ سوره هود نیز نماز، حسنه‌ای برای از بین بردن بدی‌ها معرفی شده است.

اهمیت تبلیغ و ترویج معارف نماز در جامعه

وی با اشاره به اهمیت تبلیغ و ترویج نماز، ادامه داد: نماز صرفاً یک واجب دینی در پنج ساعت شبانه‌روز نیست بلکه بستری برای خودسازی و نهادینه سازی مفاهیم اخلاقی در درون انسان به شمار می‌رود.

کریمی با تأکید بر اینکه دشمن همواره برای تبلیغات سو علیه دین و اخلاق برنامه دارد، گفت: خانواده‌ها و البته نهادهای مختلف فرهنگی و مذهبی رسالت سنگین ترویج نماز در بین نسل نو را بر عهده دارند همچنان که بزرگان دینی ما فرزندان خود را از کودکی با نماز مأنوس می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه موضوعات مربوط به نماز در خانواده‌ها و مدارس باید جدی گرفته شود، افزود: یقین بدانیم که توجه به این موضوعات باعث عاقبت بخیری ما خواهد شد.

کریمی با تأکید بر اهمیت نمازخوان شدن جامعه، اظهار کرد: انسان اهل نماز مکارم و صفات پسندیده اخلاقی را در خانواده و جامعه و اطراف خود پیاده‌سازی می‌کند که از اهداف اصلی دین است.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: تقارن دهه ترویج معارف نماز با اربعین حسینی، یادآور فراز معروف امام حسین (ع) است که فرمودند نماز را دوست می‌دارم و اگر ما خود را عزادار سیدالشهدا (ع) می‌دانیم باید راه و آرمان ایشان را دنبال کنیم و جزو نمازگزاران واقعی قرار بگیریم.