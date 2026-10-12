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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

امام جمعه دشتستان: مدارس شاهد باید به الگوی تربیت دینی تبدیل شوند

امام جمعه دشتستان: مدارس شاهد باید به الگوی تربیت دینی تبدیل شوند

بوشهر - امام جمعه دشتستان با تأکید بر ضرورت تقویت نماز جماعت در مدارس شاهد، خواستار مشارکت فعال کادر آموزشی و دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ نماز و تربیت دینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با کادر آموزشی و پرورشی آموزشگاه شاهد بقیةالله (عج) برازجان، بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی اقامه نماز جماعت در مدارس شاهد تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان با اشاره به جایگاه مدارس شاهد به‌عنوان نمادهای فرهنگی ایثار و شهادت، اظهار کرد: این مدارس باید الگوی عینی تربیت دینی باشند و اقامه نماز جماعت یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی اثربخشی برنامه‌های تربیتی در این مراکز است.

وی با تأکید بر نقش مدیران و معاونان پرورشی در نهادینه‌کردن فرهنگ نماز افزود: وظیفه مدارس تنها به آموزش محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه انس دانش‌آموزان با معنویت را فراهم کنند.

مصلح، اختصاص فضای مناسب و زمان کافی برای اقامه نماز جماعت و حضور فعال معلمان در کنار دانش‌آموزان را از عوامل مؤثر در ترویج فرهنگ نماز دانست و بر ضرورت الگوسازی عملی کادر آموزشی در این زمینه تأکید کرد.

مشارکت دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ نماز

امام جمعه دشتستان همچنین بر شناسایی و تقویت ظرفیت دانش‌آموزان فعال در برنامه‌های دینی تأکید کرد و گفت: واگذاری مسئولیت‌های اجرایی نماز به دانش‌آموزان، زمینه تقویت اعتمادبه‌نفس و افزایش حس مسئولیت‌پذیری دینی آنان را فراهم می‌کند.

وی شناسایی مستمر دانش‌آموزان مکبر، مؤذن و فعالان عرصه نماز و تشویق آنان را ضروری دانست.

در پایان این نشست نیز راهکارهای اجرایی برای بهسازی فضای نمازخانه و تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی نماز با نظارت مدیریت مدرسه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6975149

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