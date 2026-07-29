برگزاری مسابقه «زائران اربعین، سفیران نماز» در چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی از برگزاری مسابقه عکس «زائران اربعین، سفیران نماز» در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با آغاز همایش عظیم پیاده‌روی اربعین خبر داد و اظهار کرد: عموم زائران اربعین که علاقه‌مند به عکاسی هستند می‌توانند آثار هنری خود با محوریت نماز را از این همایش معنوی به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسابقه عکس زائران اربعین، سفیران نماز در پنج محور برگزار می‌شود، ادامه داد: این محورها شامل اقامه نماز جماعت در اول وقت، دعوت زائران برای شرکت در نماز، برپایی نماز در موکب‌ها و مسیرهای پیاده‌روی، انتشار تصاویر و فیلم‌های نماز جماعت در اربعین حسینی و معرفی اربعین به عنوان جلوه‌ای از بندگی و وحدت مسلمانان است.

کریمی بیان کرد: این مسابقه به همت ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری و با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برگزار می‌شود که از عموم علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم آثار خود را در پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۴۰۸۶۷۲۵۰ ارسال کنند؛ به ۱۰ عکس منتخب، هدایای ارزنده نقدی اهدا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه زائران کربلای معلی خود را سفیران نماز بدانند، گفت: مهلت ارسال آثار به مسابقه زائران اربعین، سفیران نماز ۲۵ مردادماه اعلام شده است.

افراد علاقه‌مند برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با ستاد اقامه نماز استان ۰۳۸۳۳۳۳۰۰۳۰ تماس حاصل کنند.