برپایی نمازهای جماعت در ۵ نقطه میهمانی غدیر شهرکرد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر و گرامیداشت دهه امامت و ولایت و با اشاره به اینکه میهمانی خانوادگی غدیر چهارشنبه در شب عید در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد حد فاصل میدان آیت‌الله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این میهمانی مردمی از ساعت ۱۶ تا ۲۳ برپا می‌شود و تمهیدات اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در چند نقطه پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مکان‌های برپایی نماز جماعت در میهمانی خانوادگی غدیر، ادامه داد: تمهیدات برپایی فریضه الهی نماز به‌صورت جماعت در موکب‌های مستقر در مقابل استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خیابان برنامه و بودجه و دبیرستان دخترانه باب‌الحوائج (ع) برنامه‌ریزی شده است.

کریمی بیان کرد: همچنین طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، اجرای اذان‌ حلقومی در چند موکب در وقت ملکوتی اذان مغرب به افق شهرکرد پیش‌بینی شده است. این اقدام تلاشی در راستای اعتلای روح معنویت و ترویج فرهنگ نماز در دل این همایش بزرگ مردمی است.

کریمی بیان کرد: دو موکب ستاد اقامه نماز و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان نیز در این همایش معنوی غدیر در خیابان آیت‌الله کاشانی برپا می‌شود که اجرای برنامه‌های فرهنگی آموزشی و جلسات تبیینی در حوزه فرهنگی آموزشی و امور بانوان ستاد اقامه نماز و رونمایی از وب اپلیکیشن «نمازمن» با حضور مسئولان استانی در دستور کار این موکب‌ها قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل دینی جایگاه ویژه واقعه غدیر خم در منظومه فکری شیعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: عظمت عیدالله الاکبر باید از طریق برپایی نمازهای جماعت باشکوه و راهپیمایی باعظمت همراه با شادی و جشن و دورهمی‌های بزرگ در جامعه اسلامی پررنگ باشد.

دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری در پایان تأکیدات امام شهید انقلاب درباره اهمیت بزرگداشت عید غدیر و برپایی جشن‌های کیلومتری را یادآور شد و افزود: امسال این اجتماع عظیم مردمی در جای‌جای کشور را به یاد قائد شهید امت و تمامی شهدای گلگون‌کفن جنگ رمضان خاصه کودکان بی‌گناه مینابی برپا می‌کنیم.