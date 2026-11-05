به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی عصر پنجشنبه به مناسبت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، در گفتگو با خبرنگاران فرهنگ را جوشش اراده درونی ملت و روح حاکم بر تمدن‌سازی دانست و بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های دینی، اخلاقی و انقلابی در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: جبهه استکبار با بهره‌گیری از جنگ ادراکی، شناختی و جریان نفوذ درصدد تضعیف اخلاق، معنویت و اصالت‌های توحیدی و مبارزاتی جامعه است و در این میان، فرهنگ برگرفته از اسلام ناب و مکتب امامین انقلاب از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با این هجمه‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، آسیب‌های اجتماعی را از پیامدهای غفلت از مؤلفه‌های اصیل انقلابی و فاصله گرفتن از سرمایه‌های اخلاقی و هویتی دانست و افزود: جنگ اصلی امروز، جنگ اراده‌ها و روایت‌هاست و دشمن تلاش می‌کند با تضعیف زیست توحیدی، جامعه را از آرمان‌های شهدا و مسیر امام شهید دور کند.

دیلمی با تأکید بر اینکه خونخواهی امام شهید نباید به مطالبه‌ای احساسی و مقطعی محدود شود، اظهار کرد: این مطالبه تجلی وفاداری به عهد الهی، استمرار خط مقاومت و نماد ایستادگی در برابر جبهه استکبار است که با بصیرت، جهاد تبیین، انسجام ملی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت استمرار می‌یابد.

وی معنویت و اخلاق را زیربنای خودسازی و سلامت اجتماعی برشمرد و گفت: هر اندازه آموزه‌های برگرفته از سیره نبوی و علوی در مدیریت و روابط اجتماعی جاری شود، جامعه با پویایی و سلامت بیشتری در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بر عزم این نهاد برای ترویج ارزش‌های انقلاب تأکید کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با گفتمان‌سازی ارزش‌های انقلابی در تلاش است اخلاق، معنویت و فرهنگ مقاومت را بیش از پیش در زندگی مردم نهادینه کند.