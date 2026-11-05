به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح هنرستان دخترانه درکاو شهر سنگان خواف با اشاره به جایگاه راهبردی سنگان در حوزه معدن و موقعیت جغرافیایی این منطقه اظهار کرد: سنگان به دلیل برخورداری از ذخایر ارزشمند معدنی و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مهم، ظرفیت قابل توجهی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور دارد و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند نگاهی فراتر از مرزبندی‌های شهرستانی است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت‌های گسترده معدنی در سنگان از حدود سال ۱۳۸۳ آغاز شده است، افزود: امروز این منطقه به‌عنوان عسلویه شرق ایران شناخته می‌شود و سهم مهمی در تأمین سنگ‌آهن مورد نیاز کشور دارد؛ ازاین‌رو ضروری است آثار و دستاوردهای این فعالیت‌های اقتصادی در زندگی مردم و آبادانی مناطق پیرامونی نیز نمود بیشتری پیدا کند.

وی توسعه شبکه حمل‌ونقل را یکی از الزامات بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سنگان دانست و گفت: تقویت مسیرهای جاده‌ای، توسعه خطوط ریلی و فراهم شدن زمینه دسترسی هوایی در آینده باید در برنامه‌های توسعه‌ای منطقه مورد توجه قرار گیرد.

مظفری همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی در اتصال مسیرهای شمال به جنوب و شرق به غرب تصریح کرد: این موقعیت، فرصت ارتباطی ارزشمندی برای اتصال کشورهای آسیای میانه و چین به اروپا و دسترسی به آب‌های گرم فراهم کرده است و برنامه‌ریزی‌ها باید با نگاه جامع منطقه‌ای انجام شود.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی در گذشته با کمبود ۷۳۴ مدرسه مواجه بود که برای رفع این نیاز، نهضت مدرسه‌سازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مردم شکل گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح تلاش شد همه افراد متناسب با توان و امکانات خود در ساخت مدارس مشارکت کنند. حاصل این همراهی، افتتاح به‌طور میانگین روزانه یک مدرسه در استان و بهره‌برداری از ۴۳۳ مدرسه تاکنون بوده است.

مظفری با اشاره به پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی سایر پروژه‌های آموزشی استان ابراز امیدواری کرد تا شهریور سال آینده، مدارس مورد نیاز نیز تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.