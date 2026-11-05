به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بسکتبال گلنور اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته سوم لیگ برتر عصر پنجشنبه ۱۴ آبان در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد.

گلنور در کوارتر نخست این مسابقه ۱۳ بر ۲۰ و در کوارتر دوم ۱۲ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد تا نیمه نخست با برتری ۴۰ بر ۲۵ استقلال خاتمه یابد.

در ادامه، نماینده اصفهان با نمایش بهتر در نیمه دوم تلاش کرد اختلاف امتیازی را کاهش دهد. گلنور در کوارتر سوم با نتیجه ۱۷ بر ۱۶ و در کوارتر چهارم با نتیجه ۱۹ بر ۱۵ به برتری رسید، اما در نهایت نتوانست فاصله ایجادشده در نیمه نخست را جبران کند و این دیدار با نتیجه ۷۱ بر ۶۱ به سود استقلال پایان یافت.