به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان عصر پنجشنبه ۱۴ آبان در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشور، در سالن امام خمینی (ره) گرگان میزبان تیم پاس کردستان بود.

شاگردان مهران حاتمی در دیداری نزدیک و رقابتی موفق شدند با نتیجه ۸۹ بر ۸۵ حریف خود را شکست دهند و با کسب این پیروزی، روند موفقیت‌آمیز خود را در لیگ برتر ادامه دهند.

شهرداری گرگان با این نتیجه، سومین برد متوالی خود را به ثبت رساند تا همچنان با انگیزه در مسیر رقابت‌های این فصل گام بردارد.

نماینده بسکتبال گلستان در هفته چهارم این رقابت‌ها باید در دیداری خارج از خانه به مصاف استقلال تهران برود.