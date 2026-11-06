سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سند مربوط به بخشی از اراضی موقوفه احمد قوام در منطقه بازکیاگوراب با پیگیری‌های مستمر مدیرکل اوقاف استان، معاونت اوقافی، کارشناسان ثبتی و امین ثبتی، تثبیت مالکیت و سند آن به نام موقوفه اخذ شده است.

وی با اشاره به ارزش قابل توجه این سند افزود: ارزش اراضی موضوع این سند بیش از ۳ همت برآورد می‌شود و در آینده‌ای نزدیک نیز سند مالکیت حدود ۷۸۰ هکتار از اراضی این موقوفه واقع در شهر رودبنه اخذ خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف لاهیجان و سیاهکل با تأکید بر ضرورت احیای موقوفات و صیانت از حقوق موقوفه احمد قوام تصریح کرد: متصرفان اراضی این موقوفه باید نسبت به رعایت مقررات اوقافی اقدام کرده و برای تنظیم قرارداد اجاره به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مراجعه کنند؛ در غیر این صورت، اقدامات قانونی از طریق مراجع قضایی علیه متصرفان صورت خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون برای تعدادی از متصرفان این اراضی پرونده اجاره‌ای در اداره اوقاف تشکیل نشده و رابطه استیجاری با موقوفه ندارند، خاطرنشان کرد: پس از تثبیت مالکیت، مسئولیت کارشناسان اجارات و امین اجارات شهرستان، پیگیری تنظیم قراردادها و احیای حقوق موقوفه است و در صورت عدم تمکین متصرفان، واحد حقوقی نیز موظف به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی خواهد بود.

جوادپور با بیان اینکه در سیاست کاری سازمان اوقاف، تثبیت مالکیت و اقدامات ثبتی، ساماندهی اجارات و در نهایت پیگیری‌های حقوقی سه محور اصلی صیانت و احیای موقوفات هستند، گفت: تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی و همکاری همه بخش‌هاست تا ضمن حفظ حقوق موقوفات، زمینه بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های آنها در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه فراهم شود.

وی در ادامه از مسئولان محلی و شهری خواست پیش از صدور هرگونه مجوز، از جمله پروانه ساخت‌وساز در اراضی مرتبط با این موقوفه، استعلام‌های لازم را از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لاهیجان دریافت کنند.

شایان ذکر است بر اساس اعلام اداره اوقاف، بخشی از اراضی واقع در مناطق بازکیاگوراب و رودبنه در قالب موقوفه احمد قوام قرار دارد و در پلاک‌های ثبتی مورد اشاره، سهم دو دانگ از شش‌دانگ به این موقوفه اختصاص دارد. همچنین در یکی از پلاک‌های واقع در شهر رودبنه، ۱/۳۳ دانگ از شش‌دانگ در مالکیت موقوفه مریم وثوق قرار گرفته است.