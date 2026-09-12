سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علیرغم تأکیدات مکرری که تاکنون صورت گرفته، متأسفانه همچنان تعدادی از بقاع متبرکه و مساجد تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند.
وی با بیان اینکه مسئولیت بیمه کردن این اماکن بر عهده هیئت امنا است، افزود: کوتاهی در این زمینه میتواند مصداق سهلانگاری، ترک فعل و بیتوجهی به مسئولیتهای محوله باشد و باید نسبت به پیامدهای ناشی از حوادث احتمالی، از هماکنون چارهاندیشی شود.
جوادپور با اشاره به آتشسوزی اخیر مسجد حضرت ابوالفضل(ع) روستای پشتاسرا پاشاکی، تصریح کرد: به تازگی این مسجد به دلیل اتصالی برق دچار آتشسوزی شد، اما متأسفانه فاقد بیمه بود؛ اکنون این پرسش مطرح است که چه کسی باید پاسخگوی این خسارت باشد و هزینه بازسازی مسجد از چه محلی تأمین شود؟
وی با تأکید بر اینکه بیمه کردن اماکن مذهبی با هزینهای نسبتاً جزئی امکانپذیر است، گفت: چرا زمانی که میتوان با پرداخت هزینهای اندک، از یک بقعه متبرکه یا مسجد در برابر خسارات ناشی از حوادثی مانند آتشسوزی محافظت کرد، این اقدام انجام نمیشود.
جوادپور تصریح کرد: هیئتهای امنا باید بیمه کردن بقاع متبرکه و مساجد را جدی بگیرند و نسبت به پوشش بیمهای کامل این اماکن اقدام کنند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل در پایان اعلام کرد: از این تاریخ، به بقاع متبرکه و مساجد فاقد بیمه، از سوی مجموعه اوقاف خدمات ارائه نخواهد شد و ارائه خدمات اوقاف به این اماکن، مشروط به بیمه نمودن کل فضای بقاع متبرکه و مساجد خواهد بود.
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