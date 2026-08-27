افتتاح سالن ۱۶۸ نفره غدیر لاهیجان با درآمد موقوفات

حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در حاشیه آیین افتتاح سالن همایش غدیر شهرستان لاهیجان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دولت و آغاز هفته وقف، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین نفع را به مردم می‌رسانند.

وی با بیان اینکه فلسفه وجود پیامبران، امامان و بزرگان دین بر دو محور نشر معارف اسلامی و خدمت به مردم است، افزود: در روایات حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) تأکید شده است که حکومت برای ریاست، جمع‌آوری مال دنیا و چپاول ثروت نیست، بلکه هدف، احیای نشانه‌های دین و ایجاد اصلاح و آبادانی در جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان ادامه داد: حاکمان و مسئولان دینی باید به گونه‌ای عمل کنند که آثار اصلاح، آبادانی و خدمت در شهرها نمایان شود و بهترین شرایط زندگی برای مؤمنان و مردم فراهم شود.

تدینی با اشاره به نقش وقف و خیران در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: همه مسئولان باید برای ساخت و فراهم کردن محیط‌هایی مناسب و در شأن مردم تلاش کنند.

وی افزود: سالن همایش غدیر و مجموعه‌هایی از این دست، هدیه‌ای از سوی واقفان و خیران است که می‌تواند برای نوجوانان و جوانان و همچنین برگزاری برنامه‌های آموزشی، بصیرتی و معرفتی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به شرایط کشور و وجود تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفت: با وجود همه این مشکلات، در هفته دولت شاهد افتتاح پروژه‌های مختلف در استان گیلان و سراسر کشور هستیم که نشان‌دهنده تلاش و مجاهدت مسئولان در این شرایط است.

گفتنی است سالن همایش ۱۶۸ نفره غدیر شهرستان لاهیجان با صرف اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از محل درآمد موقوفات آستان امیرشهید لاهیجان احداث شده است.