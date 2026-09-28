موقوفات لاهیجان در مسیر درآمدزایی پایدار؛ باغ مرکبات به بار نشست

سید محمد جوادپور در حاشیه بازدید از پروژه سرمایهگذاری مرکبات موقوفه حاج صمد نیاولی در روستای گمل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای اقتصادی در اراضی موقوفات اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاستها و ابلاغیههای سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، استفاده از ظرفیت موقوفات برای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای اقتصادی با هدف افزایش بهرهوری و درآمد موقوفات است.
وی افزود: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لاهیجان نیز از حدود سه سال گذشته پروژه کاشت نهال مرکبات را در موقوفه حاج صمد نیاولی واقع در روستای گمل، در زمینی به مساحت حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز کرده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل با بیان اینکه این پروژه با نگهداری و مراقبت امین موقوفه ادامه یافته است، گفت: امروز شاهد به ثمر رسیدن درختان مرکبات این موقوفه هستیم و درختان نارنگی و پرتقال به بار نشستهاند.
جوادپور تصریح کرد: محصولات این باغ پس از برداشت به فروش خواهد رسید و عواید حاصل از آن به حساب موقوفه واریز میشود تا در راستای اجرای نیت واقف هزینه شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرحهای اقتصادی در موقوفات با هدف ایجاد درآمد پایدار دنبال میشود، ادامه داد: در شهرستان لاهیجان نیز چندین پروژه سرمایهگذاری در حوزههای تجاری، رفاهی، گردشگری، فرهنگی، اداری و مسکونی در حال اجرا است که امیدواریم در آینده شاهد به ثمر رسیدن و بهرهبرداری از این طرحها باشیم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل خاطرنشان کرد: پروژه کاشت مرکبات موقوفه حاج صمد نیاولی نیز با دستور و حمایت حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در سالهای گذشته آغاز شد و امروز نخستین ثمرات این طرح به بار نشسته است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای نگهداری و به ثمر رساندن این باغ، گفت: امیدواریم با برداشت و فروش محصولات، درآمد حاصل از این باغ در مسیر اجرای نیت واقف و تحقق اهداف موقوفه هزینه شود.
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