فرزانه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های بهزیستی کردستان برای توسعه فعالیت‌های هنری ویژه افراد دارای معلولیت اظهار کرد: هنر یکی از ابزارهای مؤثر در ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی این افراد است و می‌تواند زمینه بروز استعدادها، افزایش اعتمادبه‌نفس و مشارکت بیشتر آنان در جامعه را فراهم کند.

وی افزود: در همین راستا، هفت پایگاه هنری در شهرستان‌های مختلف استان فعالیت دارند و ۵۶۰ نفر از افراد دارای معلولیت از آموزش‌های هنری و برنامه‌های توانمندسازی این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به حضور هنرمندان دارای معلولیت استان در جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس بیان کرد: این جشنواره به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود و کردستان نیز همچون سال‌های گذشته در این رویداد هنری مشارکت دارد.

بهرامی ادامه داد: فراخوان ارسال متون نمایشی این جشنواره از ۱۶ شهریور تا دوم مهرماه اعلام شد که پس از پایان مهلت تعیین‌شده، ۱۳ متن نمایشی از استان کردستان به مرحله بازبینی راه یافت.

وی همچنین از اجرای طرح پایگاه‌های هنری در مناطق روستایی خبر داد و گفت: گسترش دسترسی افراد دارای معلولیت به فرصت‌های آموزشی، استعدادیابی و مهارت‌آموزی و فراهم کردن بستر حضور مستقل آنان در فعالیت‌های هنری از اهداف اجرای این طرح است.