به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی عصر جمعه در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای هنری و تولیدات افراد دارای معلولیت تا ۳۱ تیرماه در عمارت آصف (خانه کرد) سنندج دایر شده و فرصتی برای معرفی بخشی از توانمندی‌های هنری، تولیدی و مهارتی افراد دارای معلولیت استان کردستان به عموم مردم فراهم کرده است.

وی افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه حاصل فعالیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری و روستایی (CBR)، مراکز پیش‌حرفه‌ای و کارگاه‌های تولیدی حمایتی استان کردستان است که در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، هنرهای دستی و تولیدات متنوع به نمایش گذاشته شده‌اند.

حمایت از اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به سیاست‌های سازمان بهزیستی در حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت گفت: ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال، درآمدزایی و استقلال اقتصادی جامعه هدف از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان به شمار می‌رود و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در معرفی توانایی‌ها و ظرفیت‌های این افراد دارد.

رسولی ادامه داد: عرضه مستقیم تولیدات افراد دارای معلولیت علاوه بر ایجاد فرصت برای معرفی محصولات، زمینه توسعه بازار فروش، افزایش درآمد و تقویت انگیزه فعالیت‌های تولیدی را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر اشتغال پایدار جامعه هدف باشد.

حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی

وی با تأکید بر اینکه توانمندسازی افراد دارای معلولیت صرفاً به ارائه خدمات حمایتی محدود نمی‌شود، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف بهزیستی فراهم کردن فرصت حضور مؤثر این افراد در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است تا بتوانند با تکیه بر توانایی‌ها و مهارت‌های خود نقش فعال‌تری در جامعه ایفا کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای هنری و صنایع‌دستی جامعه هدف بهزیستی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های موجود، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با توانمندی‌های افراد دارای معلولیت را فراهم کرده و نگاه جامعه به ظرفیت‌های این قشر را تقویت کند.

دعوت از شهروندان برای حمایت از تولیدات جامعه هدف

رسولی از شهروندان خواست با حضور در این نمایشگاه و خرید تولیدات عرضه شده، از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی افراد دارای معلولیت حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در حمایت از تولیدات جامعه هدف، علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده‌های افراد دارای معلولیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اعتماد به نفس و گسترش مشارکت اجتماعی آنان خواهد داشت.

نمایشگاه صنایع‌دستی، آثار هنری و تولیدات افراد دارای معلولیت استان کردستان تا ۳۱ تیرماه، همزمان با هفته بهزیستی، در دو نوبت صبح و بعدازظهر در عمارت آصف (خانه کرد) سنندج پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.