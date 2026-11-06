پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی و تقویت سامانه بارشی (پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد دوازدهم آبان ماه) خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار اواخر وقت شنبه شانزدهم و پایان آن اوایل وقت دوشنبه هجدهم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک، گاهی تندباد لحظه ای، در مناطق مستعد ریزش تگرگ، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی با بیان اینکه منطقه اثر استان بوشهر به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی خواهد بود اضافه کرد: سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی در استان و استانهای همجوار، صاعقه، آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، احتمال ریزش کوه، خسارت به محصولات کشاورزی و شکستن درختان، افزایش ارتفاع موج دریا از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی، اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری طی این مدت توصیه می شود.